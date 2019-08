Une Néo-Écossaise de retour chez elle après une double greffe des poumons

Initialement, Mme Jarvis, 43 ans, avait rejeté l’idée d’une greffe et se préparait plutôt à mourir, parce qu’elle ne croyait pas pouvoir payer le coût de la vie à Toronto en attendant cette intervention.

Les patients de l’Atlantique doivent obligatoirement subir ce type de greffe à Toronto, où ils doivent demeurer en moyenne pendant six mois, en attendant que des poumons soient disponibles et pendant une partie de leur convalescence. Les frais de séjour ne sont que partiellement remboursés par les provinces.

Mme Jarvis souffre du syndrome des anti-synthétases et de la maladie pulmonaire interstitielle. Son état s’était grandement détérioré l’an dernier, rendant l’opération urgente.

Natalie Jarvis avant son opération. Elle devait porter en quasi permanence un masque pour respirer et était constamment épuisée.

Son médecin l’avait convaincue de se battre et de choisir la greffe. Lorsque son cas a été médiatisé, elle a reçu des dons des quatre coins du pays qui lui ont permis de se rendre à Toronto sans se ruiner.

C’est incroyable l’appui que j’ai reçu, affirme-t-elle aujourd’hui. Pas seulement de ma famille et de mes amis, de purs étrangers aussi!

L’opération n’a pas été de tout repos. Elle est demeurée inconsciente pendant trois semaines après l’intervention et a dû surmonter une série de complications.

Ce n’est qu’en juin qu’elle a pu faire ses premiers pas à l’extérieur.

Ils disent que c’est comme une deuxième naissance et ils ont tout à fait raison : on se sent renaître!

Natalie Jarvis, double greffée des poumons