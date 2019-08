Condamné à 90 jours de prison pour avoir agressé un chauffeur du RTC

Le juge René de la Sablonnière a écarté la demande de l’avocat de Vincent Dallaire qui demandait une absolution pour son jeune client de 22 ans.

Il faut envoyer un message clair que l’on ne peut pas s’en prendre impunément aux personnes qui œuvrent dans des services publics , a tranché le juge de la Sablonnière.

En mai 2018, Vincent Dallaire qui n’avait pas l’argent pour payer le droit de passage a donné un violent coup de poing au chauffeur qui venait de lui interdire l'accès à l'autobus.

L’employé du RTC a eu le nez fracturé et n’a pas été en mesure de revenir au travail par la suite, se résignant à prendre une retraite anticipée.

Probation de deux ans

Après sa détention, Dallaire devra respecter une probation de deux ans pendant laquelle il ne pourra pas prendre l’autobus seul, à moins d’être accompagné d’un adulte au courant de sa condamnation.

Il pourra cependant être seul lorsqu’il se rend à son travail ou pour ses études.

Même si le juge a imposé la peine la plus sévère qui lui était proposée, des chauffeurs qui étaient présents ont fait part de leur mécontentement à la sortie de la salle d’audience.

Ils espéraient que l’agresseur n’ait plus le droit de prendre l’autobus et que sa peine soit plus sévère.

L’étudiant en génie à l’Université Laval a d’autres démêlés avec la justice.

Il a comparu au cours de la fin de semaine pour avoir proféré des menaces à trois personnes.

Il est détenu dans ce dossier qui doit revenir devant la cour la semaine prochaine.