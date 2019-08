Des chercheurs parviennent à réduire la mise en mémoire tampon sur un réseau wi-fi partagé

Partager un réseau wi-fi dans un ménage peut parfois virer au cauchemar, surtout quand plusieurs personnes tentent d’écouter en même temps des vidéos en diffusion continue, qui peinent à être chargées en plus d’être pixelisées. Une équipe de recherche du Massachussetts Institute of Technology (MIT) a créé un système pour remédier au problème.

Le système en question, baptisé Minerva, réduit la mise en mémoire tampon quand plusieurs personnes écoutent en même temps des vidéos sur un réseau wi-fi partagé.

Minerva analyse les vidéos avant de les lire pour vérifier à quel point cela nuirait à l’expérience de visionnement si elles étaient lancées en qualité inférieure. La bande passante est ensuite partagée selon les besoins de chaque personne se servant du réseau.

Tous les appareils et types de contenu ne requièrent pas la même bande passante pour un rendu agréable. Un match sportif écouté sur un téléviseur 4K a par exemple besoin de bien plus de bande passante qu’une émission diffusée sur un téléphone intelligent avec une résolution de 720p.

Dans ses tests, Minerva a procuré une amélioration moyenne de la qualité d’image équivalente à la différence entre les résolutions 720p et 1080p. Le temps de mise en mémoire tampon moyen a également chuté de moitié.

L’équipe de recherche croit que les principes derrière Minerva peuvent être intégrés dans des services de diffusion en continu comme Netflix et Crave, ou même être appliqués dans de plus grandes zones. Il serait par exemple possible de s’en servir pour partager équitablement les connexions Internet à l’échelle d’un quartier, ou même d’une région, selon les besoins de la population.