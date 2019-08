Val-d'Or complète des travaux pour assurer le libre écoulement des eaux

En septembre dernier, des citoyens du quartier Bourlamaque s'étaient présentés au conseil municipal pour réclamer des investissements dans les infrastructures souterraines.

Selon eux, les infiltrations d'eau dans leur résidence étaient dues à des lacunes quant au réseau d'égouts, qu'ils estimaient désuet. Des événements qui survenaient lors de fortes pluies.

Les résidents de la Rue Champlain craignaient également que la valeur de leur résidence n'en soit affectée.

Un groupe de citoyens de Bourlamaque est venu exposer un problème d'infiltration d'eau lors de la séance du conseil municipal de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, explique que des interventions ont eu lieu à plusieurs endroits de la ville. On fait des travaux sur la 3e Avenue pour capter des eaux de surface puis les envoyer dans d'autres conduites, on est allé en faire à Bourlamaque , énumère-t-il notamment.