Ce lien entre nous : émission spéciale du lundi 19 août au Congrès mondial acadien

Jimena Vergara anime cette émission spéciale en direct de l'espace Extrême frontière au centre-ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick, un espace qui prend le nom d'une oeuvre du poète Gérald LeBlanc. Rencontre avec le cinéaste Chris LeBlanc qui offre un film en hommage à Gérald, à la Bibliothèque de Moncton.

Les artistes jouent un rôle prédominant aux Congrès mondiaux acadiens. Le chanteur country Laurie LeBlanc nous parle de sa participation au CMA 2019 et Joseph Edgar partage ses souvenirs du CMA 1994 et l'impact que ce dernier a eu sur son parcours.

Et dans la programmation des Journées communautaires, Saint-Louis-de-Kent était à l'honneur en cette neuvième journée du Congrès. En matinée, ils ont procédé au lever du drapeau acadien gigantesque de 9 mètres par 18 mètres et ensuite se sont dirigés au parc Evergreen pour un après-midi de musique et de danse avant d'accueillir l'arrivée du vélotour l'Odyssée.