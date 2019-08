Vers un Télé-Québec de la presse écrite?

Alors que la crise des médias se poursuit avec les déboires récents de Capitales Médias, la ministre de la Culture et des Communications du Québec suggère une piste de réflexion : utiliser la plateforme numérique de Télé-Québec pour diffuser de l’information.

Je souhaite que nous nous servions de Télé-Québec pour l’ouvrir sur l’information. [La] plateforme numérique [de Télé-Québec] est selon moi sous-exploitée et on pourrait aller plus loin, surtout à l’égard de l’information , a dit Nathalie Roy, lors d’une entrevue accordée à l’émission Tout un matin sur ICI Première avec Patrick Masbourian.

Nous pourrions mettre de l’information sur la plateforme numérique de Télé-Québec, c’est une piste de solution sur laquelle on travaille. Il faut mieux se servir de cette société d’État qui est la nôtre, entre autres pour l’information. Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Elle a également rappelé que le gouvernement n’allait pas, sinon, acheter des médias, en référence notamment aux déboires de Capitales Médias.

En attendant de trouver une solution à long terme, le gouvernement a annoncé lundi l’octroi d’un prêt de 5 millions de dollars à Groupe Capitales Médias. Cette somme devrait permettre aux quotidiens régionaux d’être publiés jusqu’au 31 décembre.