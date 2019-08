Une première série originale pour Apple TV+, la réponse de Apple à Netflix

Le service Apple TV+, qui sera officiellement lancé à l'automne, a dévoilé les premières images de sa série originale The Morning Show, mettant en vedette Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon et Steve Carell.

Apple TV+ est une nouvelle plateforme de diffusion où l'on pourra découvrir des séries et films originaux en tous genres, exclusivement dans l’application Apple TV. Les prochains mois nous diront combien de parts de marché Apple réussira à grapiller au géant Netflix, mais la compagnie tente visiblement de battre le leader de la vidéo sur demande à son propre jeu.

Apple a dévoilé lundi la bande-annonce de The Morning Show, série dans laquelle Jennifer Aniston incarne la présentatrice d'une populaire émission d'information matinale. Dans l'extrait, on peut voir son personnage s'adresser à son auditoire pour lui apprendre de tristes nouvelles à propos de son co-présentateur, joué par Steve Carell, dont elle annonce le licenciement, suite à certaines allégations faites à son sujet.

Le personnage de Steve Carell ne sera pas le seul à voir sa vie basculer à cause de cette nouvelle. Le personnage de Jennifer Aniston est également dans la mire des dirigeants, qui affirment qu'elle a passé sa « date de péremption ». Entre alors en scène le personnage de Reese Whiterspoon, qui interprète une reporter terrain vue par les dirigeants du réseau télévisé comme le nouveau visage du programme matinal, même si elle affirme « ne pas rentrer dans le moule. »

Apple aurait commandé deux saisons de 10 épisodes aux producteurs de The Morning Show. La bande-annonce ne donne aucune date de sortie mais un teaser dévoilé précédemment mentionnait un lancement pour l'automne. On en sait très peu pour le moment sur les détails de la nouvelle plateforme de diffusion, mais selon le site spécialisé CNet, plusieurs films et plusieurs séries sont en tournage, dont un thriller psychologique intitulé Servant, réalisé par M. Night Shyamalan, l'homme derrière le film Le sixième sens.