Samuel Girard à Dolbeau-Mistassini pour aider de jeunes hockeyeurs

Une centaine de jeunes sont inscrits à l’école cette année. C’est la troisième fois qu’elle a lieu à Dolbeau-Mistassini. Samuel Girard se dit très heureux de pouvoir aider les élèves à progresser. Il sait qu’il peut avoir sur eux une influence positive.

Je me rappelle quand j’étais jeune, j’avais leur âge, j’avais des camps comme ça puis c’était souvent des gars des Saguenéens de Chicoutimi ou sinon des joueurs de la Ligne nationale qui étaient là. Je me rappelle de David Desharnais à un moment donné puis ça m’impressionnait beaucoup [...] alors pour moi aujourd’hui d’être ici, ça me rappelle des souvenirs. Samuel Girard, défenseur, Avalanche du Colorado

Les programmes offerts permettent notamment aux élèves d’améliorer leurs techniques de patinage, de tir au but et de maniement de rondelle.

Un pro à l’entraînement lui aussi

Au cours de la semaine, Samuel Girard participera à quelques séances d'entraînement privées où il pourra lui aussi perfectionner ses techniques.

On est rendu dans la Ligue nationale, on est rendu dans la ligue la plus élevée, mais on a encore des choses à améliorer , affirme-t-il.

D'après les informations de Sarah Pedneault