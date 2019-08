Une visite dans la boutique souvenir de Michael Woods

Je suis encore endolori, mais c’est beaucoup mieux qu’il y a un mois , a affirmé le cycliste, quelques minutes avant le début de son traitement.

Il profite d’une pause d’un mois dans sa ville natale pour se reposer avant le reste de la saison, rouler dans les environs du parc de la Gatineau qu’il affectionne et surtout se remettre complètement de sa blessure.

Woods s’est cassé les côtes lors de la 11e étape du Tour, après qu’un autre participant l’ait heurté de plein fouet. Il a toutefois terminé le parcours, en plus de monter en selle dès le lendemain pour compléter plus de 200 km.

C’est certain que j’ai eu des doutes sur ma capacité à terminer la compétition. Je savais que [la 12e étape] serait la plus difficile dans les circonstances. Quand j’ai réussi, je savais que je pouvais finir.

Respirer était vraiment difficile après la chute, dormir aussi. Quand j’étais sur le vélo, c’était le meilleur moment de ma journée , a raconté le membre de l’équipe EF Education First, qui gardera toujours en tête le moment où il a franchi le fil d’arrivée sur les Champs-Élysées à Paris.

Sa femme, sa soeur et ses parents, toutes les personnes les plus importantes dans ma vie , étaient sur place pour l’occasion.

Woods a dû revoir ses objectifs à la baisse après sa blessure. Il souhaitait terminer parmi les 10 meilleurs et remporter une épreuve individuelle.

Son meilleur résultat a été une 7e place lors de la 18e étape et il a terminé à 1 h 21 min du champion Egan Bernal pour conclure 32e du classement général.

Rien ne se compare au Tour de France selon Woods, ni les Championnats du monde, ni les autres grands tours comme le Giro d’Italie.

Le niveau est beaucoup plus haut [...] le Tour, c’est énorme. Tu as l’impression que tu es vraiment une star , a raconté le Canadien, qui a senti le soutien de son pays pendant la compétition.

Douze millions de personnes étaient sur le parcours… C’est la course la plus connue au monde. C’est certain que je veux y retourner.

Michael Woods, cycliste