C'est l'hiver en août dans le nord de la Colombie-Britannique

On dirait que c'est Noël, il ne manque que les lumières et les sapins , dit Melody Magaton, qui n’arrive pas à croire qu’une telle scène hivernale puisse se produire en août.

Je pensais faire un voyage dans le temps. Je me suis couchée à l'automne, je me suis levée et c'était l'hiver.

Melody Magaton, résidente, Pink Mountain