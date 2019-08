Initiations des Gaillards : la nudité dénoncée par le Cégep de Jonquière

Le Cégep de Jonquière confirme qu'il s'agissait des joueurs de l'équipe de football Les Gaillards mais que la direction n'était pas au courant qu'une telle activité se tiendrait sur ses terrains.

Ce sont des événements qui sont survenus à la suite d'initiatives d'étudiants, ce n'était pas encadré dans le cadre d'une activité d'accueil à proprement dire. Toutefois, c'est déplorable. Il y a des mesures disciplinaires qui seront inscrites au dossier de ces étudiants-là. Sabrina Potvin, la coordinatrice par intérim du Service des communications du Cégep de Jonquière

La direction du Cégep entendait déjà rencontrer tous les étudiants de première année pour aborder ce genre de situation.

[Lorsque les étudiants commencent le cégep, ils ont 17 ans et ils] en sont à leurs premières expériences. Je pense que c'est de les accompagner et le plus possible de les informer pour qu'ils soient en mesure de faire les bons choix, prendre les bonnes décisions , ajoute Sabrina Potvin.

Le Cégep rappelle par ailleurs avoir adopté une politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel en novembre 2018.

Le Cégep souhaite qu'en agissant auprès des élèves de première année, la sensibilisation fera son oeuvre auprès de ceux qui feront l'accueil des nouveaux étudiants au cours des prochaines années.

D'après le reportage de Claude Bouchard