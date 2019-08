Des spécialistes discutent de solutions au retrait des glaces de mer

Environ 350 chercheurs et spécialistes sont présents à Winnipeg jusqu’au 23 août pour le plus grand symposium mondial sur la glace de mer. L'événement organisé par la Société internationale de glaciologie permet de faire le point sur la situation des glaces de mer dans le monde et de suggérer des solutions pour leur protection.

La glace de mer ou la banquise est la couche de glace qui se forme à la surface de la mer, des lacs ou des rivières. Elle est différente des calottes glaciaires et des inlandsis qui sont constitués quant à eux de glace continentale, c’est-à-dire de précipitations neigeuses accumulées et tassées.

Selon Jean-Louis Tison, glaciologue à l’Université de Bruxelles en Belgique, la glace de mer est très importante pour la planète.

« Son extension sur l’ensemble du globe terrestre est équivalente à celle du désert qui est le plus grand écosystème à la surface de la Terre », dit-il.

Il explique que la glace de mer joue un rôle extrêmement important dans le climat mondial, les écosystèmes marins polaires et les ressources biologiques.

« Elle permet de renvoyer l’énergie qui vient du soleil vers l’espace, dit M.Tison. [...] Si cette énergie est absorbée par l’océan, elle réchauffera encore plus l’atmosphère et augmentera la température à la surface de la Terre ».

De plus, il précise que la glace de mer est l’abri de nombreux organismes qui sont fondamentaux pour l’Arctique.

Une dégradation qui interpelle

M. Tison affirme que le rétrécissement de la glace de mer à travers le monde au cours des 10 dernières années est inquiétant.

« Nous avons vu cet été des grandes masses d’air chaudes qui pénètrent jusqu’à très au nord dans l’Arctique et provoquent des fontes et le retrait de la banquise. [...] Tous ces événements de plus en plus récurrents devraient interpeller les uns et les autres », dit M. Tison.

Le glaciologue pense que la réduction de la consommation des combustibles fossiles par les individus et les entreprises fera une différence. Il explique que ces énergies produisent des gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique.

Il ajoute qu’à la fin du symposium, des suggestions de solutions concrètes pour lutter contre la fonte des glaces seront faites aux gouvernements.

La ville de Winnipeg a été choisie pour la conférence en raison de son positionnement mondial. « Winnipeg est un centre reconnu mondialement au niveau de l’étude de l’Arctique et notamment du fonctionnement de la banquise arctique », mentionne M. Tison.