Réforme du financement des cégeps : réactions positives dans l’Est

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé lundi que ce montant serait réparti entre les 48 établissements collégiaux du Québec en fonction d'une nouvelle formule de financement. Cette formule a été adoptée afin de rendre l'attribution des ressources financières plus équitable.

Les montants étaient auparavant attribués en fonction du nombre d’étudiants inscrits. Le nouveau calcul pour le financement est plutôt appliqué par palier, comme l’explique le directeur général du Cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny.

Maintenant, les premiers étudiants sont plus payants que les derniers. Donc les 2000 premiers étudiants, par exemple dans les plus petits collèges, sont financés à un niveau plus élevé.

Claude Montigny, directeur général du Cégep de Baie-Comeau