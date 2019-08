Washington teste un nouveau missile et enterre le traité INF

Le test, réussi, a été effectué dimanche depuis l'île de San Nicolas, au large de la Californie, à 14 h 30 locales (21 h 30 GMT), a précisé le Pentagone dans un communiqué.

Le missile testé a quitté sa rampe de lancement terrestre et touché avec précision sa cible après plus de 500 km de vol. [...] Les données recueillies et les leçons tirées de ce test donneront au département de la Défense les informations nécessaires au développement de nouvelles armes de moyenne portée.

Extrait d'un communiqué du Pentagone