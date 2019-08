Au tour de cégeps de bannir les bouteilles d'eau

En plus de l’Université Laval, des cégeps interdisent la vente d'eau embouteillée sur leur campus dès cet automne. Depuis lundi, il est impossible d’acheter une bouteille d’eau en plastique aux cégeps de Sainte-Foy et Beauce-Appalaches. Et d’autres établissements collégiaux s’apprêtent à leur emboîter le pas.