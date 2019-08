Début de médiation pour les enseignants de la Colombie-Britannique

À deux semaines de la rentrée scolaire, la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique (BCTF) et l'Association des employeurs des écoles publiques de la province entament un processus de médiation en vue de conclure une nouvelle convention collective.

Selon la présidente de la Fédération des enseignants,Teri Mooring, des discussions ont lieu depuis janvier et il est important que les deux partis s’entendent à la veille du début des cours. Cependant, l’impasse perdure quant aux salaires, la taille et la composition des classes ainsi que sur le recrutement et la rétention des employés.

Les enseignants, les élèves et les familles doivent commencer l'année scolaire avec la garantie d’une entente de convention collective. Teri Mooring, Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique

La convention collective qui était en vigueur a expiré le 30 juin. Un médiateur a été engagé par la Commission des relations de travail en juillet.

Le ministère de l'Éduction a bon espoir

Le gouvernement dit avoir investi 1 milliard de dollars supplémentaires en éducation. Photo : Radio-Canada

Le ministère de l'Éducation est ravi que les deux parties aient accepté la médiation.

Nous sommes optimistes sur le fait que les parties vont trouver des solutions et parvenir à un accord qui fonctionne pour les élèves, les enseignants et tous les membres du système scolaire. Le ministère de l'Éducation

Les élèves ont manqué les deux dernières semaines de cours en juin et les trois premières semaines de cours en septembre 2014 à cause d'une grève des enseignants suivant la rupture des négociations du contrat.

L'année scolaire de 2019-2020 commence le 3 septembre.