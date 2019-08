Capitales Médias au bord de la faillite : Le Quotidien touché

L'entreprise publie aussi les quotidiens Le Soleil de Québec, La Tribune de Sherbrooke, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Droit d'Ottawa-Gatineau et La Voix de l'Est de Granby.

Dans la région, le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a vite réagi sur sa page Facebook.

Sylvain Gaudreault, député de Jonquière pour le Parti Québécois ( archives) Photo : Radio-Canada

Voici une nouvelle très inquiétante pour la qualité de l’information dans les régions. Le gouvernement de la Coalition avenir Québec doit s’assurer de la publication des journaux comme Le Quotidien au Saguenay-Lac-Saint-Jean en attendant une solution à long terme. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

Le gouvernement du Québec a convoqué un conseil des ministres spécial pour discuter d'une possible aide pour sauver ces journaux. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Culture, Nathalie Roy, vont tenir un point de presse plus tard cet après-midi.

Actuellement, le journal Le Quotidien continue d'être publié.

Année de fondation des quotidiens de Capitales Médias : Le Soleil : 1896

Le Droit : 1913

Le Nouvelliste : 1920

La Tribune : 1910

Le Progrès Dimanche : 1879

La Voix de l'Est : 1935

Le Quotidien : 1973

Plus de détails à venir.