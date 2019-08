The Offspring et Sum 41 annoncent une tournée canadienne, avec un arrêt à Laval

The Offspring et Sum 41, deux formations incontournables de la scène punk rock, uniront leurs forces pour une tournée canadienne de 14 dates, comprenant un arrêt à la Place Bell, à Laval, le 17 novembre prochain.

Cette tournée conjointe fera le bonheur autant des nostalgiques que des plus récents adeptes de punk rock. Elle s’amorcera le 12 novembre au Centre Scotiabank, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et se conclura le 2 décembre au Sandman Centre de Kamloops, en Colombie-Britannique.

The Offspring a été formé en Californie en 1984. Le groupe a connu ses plus grands succès commerciaux avec les albums Smash (1994) et Americana (1998). La formation a annoncé récemment qu'elle avait terminé l'enregistrement de son prochain album, le premier depuis Days Go By, paru en 2012.

Sum 41 a vu le jour en 1996 à Ajax, en Ontario, à peu près au même moment où The Offspring connaissait ses heures de gloire. Le groupe est peut-être moins mythique que la formation californienne, mais il a connu un énorme succès avec son deuxième album, All Killer No Filler (2001), grâce à des titres comme In Too Deep et Fat Lip. Son huitième album studio, Order in Decline, est sorti le 19 juillet dernier.

Le concert à Laval est le seul prévu au Québec. Le groupe Dinosaur Pile-Up en assurera la première partie.