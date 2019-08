Commotions cérébrales : un appareil de traitement ne fait pas l'unanimité

Ce rejet des Américains soulève des questions ici au Canada. Un documentaire de la série Podium, de Radio-Canada Sports, a suivi un patient, Simon Jodoin, qui n'a pas eu le succès escompté.

L'ex-hockeyeur des Wildcats de Moncton et des Aigles Bleus de l'Université de Moncton subit les séquelles de sept commotions cérébrales. Il fondait beaucoup d'espoir sur le PoNS. Pour se payer le traitement de 30 000 $, il a monté une campagne de sociofinancement.

Santé Canada n'a pas voulu accorder d'entrevue sur le sujet. Dans un courriel, l'agence répond que le dispositif PoNS est seulement destiné à être utilisé comme traitement aigu du déficit d'équilibre chronique.

Le PoNS est un dispositif mis sur la langue et qui envoie des impulsions électriques vers le cerveau. La durée du traitement est de 14 semaines. Pour les fins d'analyse, Santé Canada considère une commotion cérébrale comme une lésion au cerveau.

Dans Le casse-tête de Simon, l'ancien capitaine des Wildcats et des Aigles Bleus est amer.

On est plus des rats de laboratoire, ils ne sont pas prêts encore à 100 % avec le traitement. Il me semble que ce n’est pas ce à quoi je m'attendais. Oui, je suis capable de me tenir debout, mais je ne suis pas capable d'ouvrir un ordinateur, je ne suis pas plus avancé.

Simon Jodoin, dans le documentaire de Podium