Risque d'inondation : Nicolet demande l’exclusion de 308 propriétés de la ZIS

La Ville de Nicolet souligne que la ZISzone d'intervention spéciale va au-delà des zones 0-20 ans de son territoire puisque même des secteurs non identifiés et non reconnus comme secteurs à risque d’inondation y ont été ajoutés. Une cartographie complète des inondations de 2017 et 2019 a d’ailleurs été ajoutée aux documents déposés au gouvernement du Québec.

La Ville ajoute donc sa voix à celle des citoyens inquiets en réitérant que plusieurs maisons se retrouvent en zone inondable, alors qu’elles ne devraient tout simplement pas s’y trouver.

C’est un dépôt symbolique que nous souhaitions faire ce matin, a déclaré la mairesse Dubois par voie de communiqué. Déjà, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation avait obtenu la majorité des adresses de cette liste il y a une dizaine de jours.

Selon Geneviève Dubois, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a assuré que les dossiers seraient traités d’ici le 26 août, lors de son récent passage au Centre-du-Québec.