Un adolescent de 15 ans porté disparu à Moncton

Sa disparition a été signalée à la police le jour même. Les autorités disent avoir suivi plusieurs pistes, mais n'ont pas réussi à retrouver le jeune homme.

Ryan Mazerolle mesure 173 centimètres (5 pi 8 po) et pèse environ 54 kilogrammes (120 livres). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un jean bleu et des espadrilles hautes de la marque Nike.

La Gendarmerie royale du Canada demande a quiconque détenant de l'information sur Ryan Mazerolle de bien vouloir contacter le service de police.