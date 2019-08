De nouveaux effets visuels bientôt disponibles dans Minecraft

À partir de 2020, Minecraft proposera une option permettant d’obtenir un rendu lumineux plus réaliste. Toutefois, seuls les ordinateurs équipés de cartes graphiques Nvidia RTX y auront droit au départ, selon l’annonce conjointe faite lundi par Microsoft et le fabricant de puces Nvidia.

Ces améliorations visuelles s’appuieront sur la technologie de traçage de rayons en temps réel (ray tracing) intégrée dans la gamme de cartes graphiques RTX. Celle-ci permet d’obtenir un rendu lumineux ultraréaliste et des couleurs plus vives.

La plupart des jeux modernes se servent de certains effets de traçage de rayons en temps réel, comme l’éclairage global, mais la particularité de cette option graphique Minecraft est qu’elle se servira de toute la gamme d’effets existants. Résultat : la lumière se reflétera de manière détaillée sur un bloc d'or, qui était jaune dans la version originale de Minecraft.

Le traçage de rayons en temps réel permettra aussi de créer des ombres réalistes selon la matière reflétant la lumière. L’éclairage changera aussi en fonction de sa source, que ce soit le ciel, le soleil ou même la lave.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Une comparaison des graphismes de Minecraft avec et sans le traçage de rayons en temps réel. Photo : Nvidia

C’est un procédé graphique très exigeant, même pour les ordinateurs les plus puissants. C’est pour cette raison que les premiers jeux à s’en servir, Minecraft et Quake II, offrent des graphismes plutôt simples. De nouvelles mégaproductions telles que Dying Light 2 et Watch Dogs: Legion devraient aussi utiliser cette technologie.

Les personnes présentes au salon Gamescom, qui se tient du 20 au 25 août à Cologne, en Allemagne, auront la chance de découvrir cette nouveauté en avant-première, puisqu’une démo sera accessible pour jouer dans la salle d’exposition.

Un billet de blogue sur le site web officiel de Minecraft indiquait également, lundi, que des améliorations graphiques seraient aussi offertes pour d’autres versions du jeu grâce à un nouveau moteur de jeu baptisé Render Dragon, mais peu de détails supplémentaires ont été fournis.

Cette annonce est faite une semaine après que la mise à jour graphique Super Duper Graphics Pack, attendue depuis 2017, a été annulée parce qu’elle était trop techniquement exigeante .

Microsoft a souligné cette année le 10e anniversaire de Minecraft, l’une des séries de jeux vidéo les plus populaires de l’industrie depuis son lancement. Le concepteur indépendant suédois Markus Persson l’a vendue à Microsoft en 2014 pour 2,5 milliards de dollars.