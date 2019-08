Ottawa et Toronto investissent pour protéger les berges de la Ville Reine

Les sommes investis permettront notamment d’élever le niveau de routes et sentiers, d’installer des rochers afin d’empêcher l’avancement des vagues sur les berges et de planter des arbres le long des zones riveraines.

En tout, le gouvernement du Canada versera plus de 11,9 millions de dollars pour ces différents projets dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. La Ville de Toronto fournira quant à elle plus de 17,9 millions de dollars pour couvrir les coûts restants du projet.

Selon le maire de Toronto, John Tory, ces projets sont nécessaires afin de protéger la vitalité des zones riveraines et les différents paliers de gouvernement se devaient d’investir.

C'est notre responsabilité , a insisté le maire Tory en conférence de presse.

Le maire de Toronto, John Tory Photo : Radio-Canada

Les résidents de Toronto s’attendent à ce que nous posions ces gestes et que nous répondions à leur inquiétude concernant les changements climatiques , a-t-il ajouté.

Si nous voulons avoir une zone riveraine à l'avenir, nous devons poser des gestes aujourd’hui. John Tory, maire de Toronto

En 2017, les niveaux records du lac Ontario ont forcé la fermeture des îles de Toronto pour une bonne partie de l’été.

Au cours des derniers mois, les îles ont aussi été touchées par des niveaux records des eaux, qui ont forcé une fermeture partielle de certains endroits sur les îles.