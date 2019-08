Arsenic : la santé publique fera une nouvelle étude de biosurveillance dans Notre-Dame

Cette fois-ci, l’étude concernera tous les citoyens âgés de neuf mois et plus et qui habitent dans le quartier Notre-Dame depuis plus de 6 mois. La DSPu mènera cette étude dès cet automne.

En juin 2020, ce sera au tour des enfants qui fréquentent le quartier, mais qui n’y résident pas, d’être l’objet d’une attention particulière.

La Direction de la santé publique indique que ces interventions font partie de son plan d'action pour faire face à cet enjeu de santé publique. Un plan qui aurait été présenté récemment au comité consultatif de suivi de l'étude de biosurveillance.

Une campagne d’échantillonnage des sols a eu lieu au cours de l’été. Cette campagne visait plus spécifiquement les ruelles du quartier Notre-Dame, mais aussi les sols de toutes les écoles de la ville.

La DSPu a aussi demandé à la Fonderie Horne de Glencore d’abaisser le seuil pour qu’un sol soit restauré. « Pour passer de 100 parties par million (ppm) à 30 ppm d’arsenic », précise-t-on dans leur communiqué envoyé lundi matin aux médias.