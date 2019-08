La suite du livre La servante écarlate, de Margaret Atwood, est très attendue

L’événement de la rentrée littéraire internationale est sans conteste la sortie du roman de Margaret Atwood Les testaments (The Testaments), la suite de La servante écarlate (The Handmaid's Tale), son roman sorti en 1985, auquel l’adaptation télévisée a donné une nouvelle vie.

Les testaments sera en librairie le 10 septembre prochain.

La maison d’édition et les libraires affirment que le battage publicitaire autour de ce roman s’est déjà traduit par de nombreuses précommandes et des événements à guichets fermés pour cette sortie attendue.

Je pense que c'est excitant pour la portée littéraire du Canada, a déclaré Jared Bland, éditeur de McLelland & Stewart. Ce livre d’une icône canadienne est celui dont on parle le plus en ce moment, et l'on espère que ce sera le plus lu.

D’ailleurs, Margaret Atwood participera à un événement, Margaret Atwood: Live in Cinemas, le 10 septembre à minuit à Londres, en Angleterre, pour marquer cette sortie. Le lancement sera diffusé dans plus de 1000 salles partout dans le monde, y compris dans les cinémas Cineplex au Canada.

Par la suite, l’écrivaine entreprendra une vaste tournée comprenant 10 arrêts au Canada entre Charlottetown et Victoria.

Des événements de cette envergure dans de nombreux pays anglophones ne se produisent pas souvent, a ajouté Bland. Et surtout, cela n'arrive pas très souvent dans le milieu littéraire canadien.

Margaret Atwood le 24 avril 2018 à New York Photo : Getty Images / Mike Coppola

De plus, Margaret Atwood, déjà lauréate du prix Booker en 2000, est à nouveau en lice pour l'obtention de ce prestigieux prix récompensant une œuvre de fiction pour Les testaments. Les six finalistes seront annoncés le 3 septembre. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera révélé le 14 octobre.

Une quatrième saison pour la série

Plus de 8 millions d'exemplaires de La servante écarlate ont été vendus en anglais dans le monde. Le roman s’est hissé au sommet des palmarès après la diffusion de la première saison de la série télévisée.

La diffusion de la troisième saison de la série vient de se terminer. Une quatrième saison a été commandée par la plateforme Hulu, qui diffuse cette série dystopique plusieurs fois primée. C’est le contenu le plus regardé sur Hulu.