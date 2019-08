Un nageur disparu dans le lac Sainte-Claire

La police indique que plusieurs occupants d’un bateau ont sauté dans le Lac, samedi, pour y nager, mais qu'un membre du groupe n’est jamais remonté à bord.

L'embarcation était amarrée à environ un kilomètre du rivage, près de l’intersection de la promenade Riverside et de la rue Manning.

La Police provinciale, les pompiers de Tecumseh et les garde-côtes américains et canadiens avaient débuté leurs recherches samedi à 17 h 45, avant d’arrêter trois heures plus tard à cause de l’obscurité.

L'unité de recherches marines de la PPO avait pris le relais, dimanche, compte tenu de la possibilité d'une noyade.