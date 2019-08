Des panneaux identifient ce qui pousse dans les champs de l’Î.-P.-É.

L’organismeFarm & Food Care P.E.I. est à l’origine de cette initiative. Il a voulu faire un peu d’éducation populaire, avec l'appui financier des gouvernements.

On veut que tous partagent notre fierté, puissent reconnaître les cultures et comprennent mieux le cheminement des aliments qu’ils consomment, de la ferme à l'assiette , affirme Santina Beaton, coordonnatrice de Farm & Food Care P.E.I.

L’organisme n’a eu aucune difficulté à recruter des fermiers pour participer à cette initiative. Trente-cinq panneaux ont été posés sur des terres agricoles aux quatre coins de la province.

Ils permettent aux voyageurs de reconnaître les plants de pommes de terre, une culture emblématique de l’Île-du-Prince-Édouard, mais aussi des champs d’orge, de soya et de moutarde, entre autres.

Les panneaux donnent aussi une adresse web où les gens peuvent se rendre pour en apprendre davantage sur ces cultures.

Ils pourront apprendre comment ces légumes sont plantés, à quel moment, quand ils sont récoltés et par quel moyen.

Son organisme encourage les membres du public à photographier les panneaux et à les publier dans les médias sociaux.

La campagne, affirme Mme Beaton, s’adresse tout autant aux Prince-Édouardiens qu’aux touristes de l’extérieur.

Il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans des fermes, de sorte que ce milieu est devenu étranger pour la plupart des gens , explique-t-elle.

L'Île-du-Prince-Édouard est connue pour ses immenses champs de pommes de terre, mais on y trouve aussi des champs d'orge, de soya, de maïs, de pois et de sorgho fourrager , entre autres.

L’un des propriétaires des fermes Seal River de Cherry Valley, Ian Drake, renchérit. Souvent, les touristes ou même mes voisins longent nos champs et ne savent pas ce qui y pousse , dit-il.

Des panneaux leur apprennent désormais que l’entreprise cultive des pommes de terre, du maïs pour nourrir ses 400 bovins, de l’orge et d’autres grains.

Lorsque je contemple ce champ, j’y vois mes deux choses préférées : des steaks et de la bière. On donne de l’orge aux boeufs pour en tirer des steaks juteux et l’orge, bien sûr, sert aussi à faire de la bière!

Ian Drake, agriculteur