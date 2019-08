Un garçon de 4 ans retrouvé sain et sauf dans le nord de la Colombie-Britannique

L’enfant cueillait des baies avec sa mère et un ami dans la région de Lions Lake et faisait une sieste dans leur véhicule lorsqu’il a disparu vers 12 h 30 samedi.

Il a été retrouvé détrempé et froid, mais sans autres blessures, vers 20 h dimanche. Une ambulance l’a transporté à l'hôpital pour un examen médical.

Une amie de la famille, Tamara Wiese, a participé aux recherches pour le jeune garçon. Elle dit qu’il a été retrouvé près du lac quand la pluie s’est arrêtée pendant une heure.

Un poste de commandement a été établi pendant les recherches. Plusieurs équipes de recherche et de sauvetage ont fouillé la région boisée autour du lac toute la journée dimanche. Leurs recherches ont été rendues plus difficiles à cause de fortes pluies samedi soir et dimanche.

Mme Wiese raconte que les membres du poste de commandement étaient soulagés après la découverte de l'enfant.