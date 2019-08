Le ministre Lamontagne rencontre les agriculteurs de la région

Il sera entre autres question d'achat de proximité et de mise en valeur du patrimoine.

Ces aspects sont importants, car c'est une façon de se différencier et de s'approprier notre agriculture , dit-il.

Une rencontre est prévue en fin d'après-midi avec des agriculteurs et des représentants de l'Union des producteurs agricoles régionale.

Sensibilisé à l'enjeu de l'abattoir régional

André Lamontagne admet avoir été sensibilisé dès le début de son mandat par l'enjeu de l'abattoir.

Dans chaque région, on veut faire en sorte que l'agriculture et que les débouchés de l'agriculture puissent se pratiquer de façon la plus saine possible , signale-t-il.

C'est sûr que lorsque l'on est ici, en Abitibi-Témiscamingue, et que l'on doit faire des centaines de kilomètres pour faire abattre nos bêtes, ce n'est certainement pas le scénario idéal. Des choses ont été essayées dans le passé, il y en avait un abattoir et là il n'y en a plus, il y a une réalité régionale qui peut être liée à la masse critique, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et abandonner , lance-t-il.

Selon lui, des options existent, mais du travail devra être fait en collaboration avec le fédéral.

Je suis conscient que c'est vraiment important pour les gens d'ici , fait-il remarquer, ajoutant au passage que la clé sera d,avoir une solidarité avec tous les acteurs et que ce projet devra réalisé collectivement.

80 000 $ pour la Foire Gourmande

Par ailleurs, le ministre Lamontagne était de passage à la Foire gourmande de l'Abitibi Témiscamingue et du Nord-Est ontarien dimanche. Il a officialisé une aide financière de 80 000 $ pour l'édition 2019, qui s'est terminée dimanche soir.

De cette subvention, 50 000 dollars proviennent du ministère du Tourisme alors que la balance, soit 30 000 dollars, proviennent du ministère de l'Agriculture.

Cette année, le budget de la Foire gourmande était de 1 million de dollars.

Depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment une effervescence au niveau de l'agrotourisme au Québec. De joindre les deux ensemble, quand les gens exécutent bien, ça apporte beaucoup de dynamisme pour les productions, mais aussi au sein de communauté. Ce qui se passe ici, c'est un témoignage éloquent de cette capacité de réunir le tourisme et l'agriculture.

Il procédera aussi lundi matin à Rouyn-Noranda à une annonce d'aides financières pour la relève, aux entreprises de petite taille et à la protection de l'environnement.