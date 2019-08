Un grand nombre d'enfants cherchent refuge à la maison d’hébergement de Tina

La directrice générale de Ndinawe, l'organisme qui gère la maison d'hébergement, Tammy Christensen, explique que le programme d’approche du centre est en contact avec environ 150 jeunes sans-abri et qui sont susceptibles d'être victime d’exploitation.

On a une maison d’hébergement qui n'a jamais de lits vides. Dès que l'un d'entre eux se libère, on a une autre personne pour l'occuper, déclare-t-elle. On ne constate donc pas de baisse dans la demande, mais plutôt une augmentation.

Elle affirme que les jeunes font face à différents problèmes, notamment des traumatismes.

Ce sont des traumatismes qu'on n'aborde pas. Qu'il s'agisse d'une rupture dans la famille ou d'autres choses, [les jeunes] n'ont pas des ressources ou du soutien appropriés, ces jeunes n'obtiennent pas ce dont ils ont besoin.

Mme Christensen reconnaît que les problèmes de toxicomanie et de santé mentale jouent un rôle majeur lorsque les jeunes filles sont exploitées sexuellement et vivent dans la rue.

C’est ainsi que les enfants gèrent le traumatisme, explique-t-elle. On doit leur offir toute l'aide nécessaire pour les soutenir à ce moment-là et leur fournir les ressources appropriées à ce niveau pour les aider.

Par exemple, la maison d'hébergement Tina a une douche.

Les gens ne se rendent pas compte [de l'importance] d'avoir accès à quelque chose d'aussi simple qu'une douche. Ces besoins quotidiens de base ne sont pas comblés pour ces enfants. Tammy Christensen, directrice générale de Ndinawe

Tammy Christensen signale qu'un changement systématique est nécessaire et que les systèmes actuels sont surchargés et ne répondent pas aux besoins des jeunes.

La maison d'hébergement Tina's Safe Haven a été nommé en l'honneur de Tina Fontaine, l'adolescente âgée de 15 ans, dont le corps a été retiré de la rivière Rouge en août 2014.

Le décès de cette jeune fille a fait les manchettes et a mis en lumière les problèmes liés aux filles et femmes autochtones disparues et assassinées.

Malheureusement [cette maison d'hébergement] est arrivée trop tard pour Tina. On lui rend hommage non seulement avec le nom de la maison, mais aussi en affirmant qu'elle représentait beaucoup de ce qu'on voit ici : beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes dans la maison sont dans la même situation que celle que Tina connaissait auparavant , annonce Tammy Christensen.

Avec les informations de CBC News