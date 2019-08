Une collision frontale fait deux victimes sur la route 132

Selon la Sûreté du Québec, la collision entre une voiture et une camionnette est survenue vers 5 h 15, entre Saint-Fabien et Saint-Simon-de-Rimouski, près de l'intersection de la route 132 et de la route du Porc-Pic.

La camionnette a pris feu à la suite de l'accident.

La route 132 est fermée dans les deux directions dans ce secteur. Un détour pour les automobilistes a été aménagé dans le 1er rang par le ministère des Transports.

L'identité des victimes sera dévoilée mardi.