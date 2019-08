Maxime Paré est passionné d'agriculture et est devenu agronome. Annie Viens est comptable agréée et est passionnée de l'alimentation et des affaires. Ensemble, ils ont créés Flavora, une entreprise de yogourts artisanaux au lait de brebis. Ils n'ont pas hésité à offrir des saveurs originales qui ne laissent personne indifférente.