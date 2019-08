Maxime Bernier estime qu’un débat des chefs sans lui ne sera pas « un vrai débat »

Cela ne sera pas un vrai débat, si je n'y suis pas, a-t-il déclaré, dimanche. Cela ne sera qu'une discussion bidon portant sur leurs superficielles différences.

Il a déclaré dimanche que les libéraux, les conservateurs, les néo-démocrates, les verts et les bloquistes partageaient tous des opinions similaires sur plusieurs sujets comme l'immigration, les changements climatiques et le système de gestion de l'offre dans le secteur laitier.

S'adressant à des candidats et des partisans au cours du premier grand rassemblement national du parti, à Gatineau, M. Bernier a accusé ses rivaux politiques, même les conservateurs, de défendre à des degrés divers des idées gauchistes.

Il a accusé les conservateurs – un parti auquel il a adhéré pendant plus d'une décennie – et les libéraux de s'incliner devant les groupes de pression. Son parti, a-t-il souligné, ne réalisera aucun sondage et mènera sa campagne en accord avec ses principes.

Pendant que les autres parties analysent des sondages et discutent avec des groupes témoins pour décider les éléments qu'ils défendront, tout en s'inclinant devant tous les groupes de pression, nous allons respecter nos principes. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada

Pour le moment, le Parti populaire ne répond pas à au moins deux critères de participation aux débats officiels de la prochaine campagne électorale.

La commission a indiqué qu' à ce moment-ci du cycle électoral, nous ne croyons pas que le Parti populaire du Canada ait une véritable possibilité d'élire plus d'un candidat à la prochaine élection fédérale .

La décision n'est toutefois pas finale.

Pour le Nouveau parti démocratique, M. Bernier ne devrait pas avoir de lutrin sur les plateaux des deux grands débats.

C'est une pente glissante. On le voit en Europe avec le populisme de droite. Monsieur Bernier va carrément dans ce sens-là et c'est vraiment pas le type de société qu'on veut au NPD. Alexandre Boulerice, député NPD de la circonscription de Rosemont—La Petite-Patrie

Les autres chefs des partis représentés à la Chambre des Communes participeront aux débats qui se dérouleront les 7 et 10 octobre, selon des critères établis par le gouvernement fédéral.

M. Bernier s'est dit convaincu que le commissaire des débats des chefs changera d'avis et lui permettra de rejoindre les autres pendant les débats.

Samedi, le chef du Parti populaire du Canada a également tenté de galvaniser ses troupes en assurant que son parti est celui dont la croissance est la plus rapide dans toute l'histoire canadienne .

Pourtant, dans les intentions de vote, la formation politique ne récolte pour le moment que 3 % des voix. Les militants ne s'en découragent pas pour autant et estiment que le seul vote qui compte est celui du jour J.