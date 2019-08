ZIS : la date limite approche trop rapidement pour Val-des-Monts

Plusieurs résidences du Domaine de la Bourgane à Val-des-Monts se sont retrouvées dans la zone d’intervention spéciale, même si elles n’ont jamais été inondées. Cette situation a suscité frustration et mécontentement du côté des résidents.

Lors d’une rencontre, le maire de la municipalité, Jacques Laurin, a demandé aux représentants du gouvernement de retirer les maisons de cette zone, indiquant qu’elles se trouvaient à une dizaine de mètres d’élévation du niveau de l’eau.

Toutefois, cela n’a pas été fait lorsque la version actuelle de la carte a été rendue publique, selon le maire. M. Laurin a alors refait la demande. Il dénonce la rapidité avec laquelle cette mesure a été appliquée.

M. Laurin fait entre autres valoir que l'étiquette zone inondable aura un impact négatif sur la valeur des propriétés.

Le décret du gouvernement déposé le 17 juin impose un moratoire sur la construction de tout nouveau bâtiment à l’intérieur de la zone d’intervention spéciale (ZIS). La reconstruction d’un bâtiment ayant perdu plus de la moitié de sa valeur ne sera pas non plus permise.