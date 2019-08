L’érosion des berges nuit aux activités nautiques au lac Kénogami

L’état des berges inquiète certains résidents du secteur de la presqu’île, qui craignent également l’apparition des algues bleu-vert.

Il y a plein de choses sur lesquelles il faut se pencher. Qu'est-ce qui cause l'érosion des berges? Comment ça se fait qu'on laisse les citoyens avec leur terrain qui s'affaisse, quand au lac Saint-Jean, les gestionnaires de barrage se responsabilisent? , se questionne une résidente du secteur, Christine Boivin.

L'Organisme de bassin versant du Saguenay veille à la situation. Selon les plus récentes données, le niveau de l'eau se situe dans la normale de saison, soit à environ 163,40 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Ça dépend toujours des précipitations. Cette année ne fait pas exception. Il y a trois ans, on avait les mêmes discussions. Il y a des gens qui s'inquiétaient et on a vérifié et [c'était] vraiment dans les moyennes , assure le président Ghislain Larocque.

Toutefois, on surveille les berges de près. Des étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi s’affairent à collecter des données pour étudier le dossier.

Le député de Jonquière Sylvain Gaudreault aimerait quant à lui arriver à une entente sur la gestion du lac, comme c'est le cas au Lac-Saint-Jean. Il faut garder en tête que la priorité est le réservoir d’eau potable et les barrages , rappelle-t-il.

Dans ces circonstances, certains plaisanciers ont dû retirer leur embarcation un mois plus tôt cet été.