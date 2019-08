Des avions téléguidés dans le ciel de Shipshaw

Le club fondé en 1961 compte une quarantaine de membres.

Les membres du club espèrent faire connaître l’aéromodélisme à la population grâce à cet événement devenu une tradition.

Depuis 1976, c’est sur le site de Saint-Jean-Vianney que les passionnés se rencontrent.

On se rencontre entre clubs locaux et provinciaux, c’est une belle manière de fraterniser, échanger et analyser les problèmes et les améliorations qu’on peut apporter.

Denis Simard, président du Club aéromodélisme Saguenay