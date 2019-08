Incendie d'un bâtiment de ferme à Saint-Léonard-d'Aston

Une trentaine de pompiers de plusieurs municipalités ont combattu les flammes pendant une dizaine d’heures. Quatre camions-pompes et des camions-citernes ont été dépêchés sur les lieux.

Le maire de la municipalité, Jean-Guy Doucet, note que l’approvisionnement en eau est toujours un défi pour les pompiers lorsque survient un feu en campagne.

Le principal problème d’un incendie en milieu rural, c’est l’eau. Il faut [transporter] de l’eau. On avait quatre camions-pompes qui pompaient de l’eau sur le feu, et il faut les alimenter avec des piscines et des camions-citernes qui vont chercher de l’eau un peu partout.

Heureusement, les animaux de la ferme étaient dans d’autres bâtiments, loin du brasier.

Avec ses 2000 vaches laitières, la ferme Aston est la plus importante de la municipalité et emploie plusieurs personnes. Jean-Guy Doucet a donc été soulagé de constater que les dommages se sont limités à l'entrepôt.

C’est majeur pour l’économie, alors effectivement quand on a entendu ça hier matin, on est venu voir tout de suite ce qui se passait. Mais heureusement, l’intervention a été rapide et les dommages majeurs, mais seulement dans un bâtiment.

La récolte de foin de la ferme a cependant été complètement brûlée. Le propriétaire indique qu’il était assuré et que personne n’a été blessé.

Selon les informations de Catherine Bouchard