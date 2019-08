Un premier gain convaincant pour les Mercenaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il s’agissait d’un premier gain pour eux en trois rencontres.

Au lendemain de la victoire des siens, le président des Mercenaires, Olivier Pearson, a expliqué que ses hommes avaient écrasé leurs opposants en misant surtout sur leur rapidité et leur puissance collectives.

En outre, selon M. Pearson, avant de se présenter sur le terrain, les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean avaient fait leurs devoirs.

Ils étaient bien préparés. Ils avaient identifié les points faibles de leurs adversaires , a-t-il souligné.

Les Mercenaires doivent disputer leur prochaine partie le 24 août.

Ils auront alors rendez-vous avec les Panthères de Montréal.

Olivier Pearson s’attend à une autre solide performance de la part de ses hommes.