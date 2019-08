Reboisement en Abitibi-Témiscamingue: l'UPA s'inquiète

L'organisme prévoit planter entre 4 à 5 millions d'arbres sur des terres en friche au cours des deux prochaines années.

L'UPA rappelle que certaines des terres visées ont été défrichées il y a 25 à 50 ans.

Le président de l'UPA régionale, Pascal Rheault, siège au conseil d'administration de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts de l'Abitibi à titre de représentant de la MRC d'Abitibi.

Il ne dénonce pas le reboisement à proprement parler, mais souhaiterait que le gouvernement en face davantage pour protéger l'industrie agricole.

On ne s'oppose pas, mais on se questionne. Nous travaillons le plan de reboisement avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et l'Agence de forêt privée ainsi qu'avec un aménagiste et les syndicats , on travaille en partenariat, c'est sûr, mais à titre de président de l'UPA, je suis inquiet que le gouvernement mette l'accent sur le reboisement.

Nous sommes en accord que certains secteurs en friche très avancée soient reboisés, mais à un moment il faut avoir une vision d'ensemble.

Nous aimerions bien, du côté agricole, d'avoir le même appui que l'industrie forestière de la part des gouvernements , soutient le président Pascal Rheault.

Celui-ci affirme qu'il y a plusieurs programmes en places pour soutenir l'industrie forestière.