Record de plongée en apnée pour une Edmontonnienne

Sheena McNally, âgée de 35 ans, dit s'être sentie très calme lorsqu'elle a regardé la lumière au-dessus d'elle, à 82 mètres sous la surface, la plus importante profondeur atteinte par un plongeur canadien en apnée en immersion libre.

« Je suis censée être ici », affirme voir pensé, le 3 août dernier, l'athlète qui pratique la plongée sans bonbonne ou appareil de plongée.

« C'est juste toi, tes poumons et l'air que tu inspires à la surface, descendant dans les profondeurs. Ça peut sembler au début un peu fou », explique Sheena McNally.

L'athlète est experte en apnée en immersion libre, une technique qui consiste à descendre sans équipement de propulsion, sans palmes, en se guidant sur une corde.

« C'est une des techniques les plus difficiles », affirme Mme McNally.

Sans les réservoirs d’air, les plongeurs doivent notamment s’entraîner à vaincre « l’envie de respirer ».

En descendant, Sheena McNally peut parcourir un mètre par seconde et retenir son souffle pendant six minutes au total.

Sheena McNally lors d'une compétition en 2018. Photo : Daan Verhoeven

Le record canadien qu’elle a établi à la Coupe des Caraïbes 2019 pour l’immersion libre était de quatre mètres de plus que son record précédent de 78 mètres établi en novembre 2018 lors du concours Blue Element, en Dominique. Elle s'est par ailleurs classée deuxième parmi les 70 plongeurs dans le monde avec ce plongeon.

« Ce plongeon me place parmi les 10 meilleures plongeuses au monde dans cette discipline », souligne Mme McNally.

Peu de soutien canadien

Selon Mme McNally, ce sport prend de l'ampleur partout dans le monde, mais demeure peu connu au Canada et obtient peu de soutien.

« Les athlètes d’autres pays qui obtiennent des résultats comparables ou même inférieurs aux miens sont considérés comme des héros du sport et reçoivent du financement, des commandites et une reconnaissance de leur gouvernement et de leurs associations nationales », dit-elle.

Selon elle, bien qu'une association sans but lucratif travaille à promouvoir le sport au Canada, le développement des athlètes et la reconnaissance des plongeurs indépendants font défaut.

Elle aimerait que son sport soit davantage reconnu comme une discipline magnifique, intéressante et sécuritaire.

Sheena McNally participera à une autre compétition en octobre, à Chypre. Elle aimerait atteindre 90 mètres de profondeur.

Avec les informations de Fakiha Baig