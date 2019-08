Réconforter les enfants lors des interventions policières grâce à des oursons en peluche

Les policiers de Windsor ont un partenaire particulier quand ils sont sur le terrain : un ours en peluche. Ce compagnon les aide à intervenir auprès des jeunes qui vivent des situations de violence.

Le programme s'appelle « Cruiser Cares » et les ours en peluche ont été donnés par l'organisme Family First. Ils sont distribués dans des situations différentes, comme lors d'accidents de voiture ou de violence domestique.

C'est quelque chose qui ramène les choses au niveau de l'enfant. Cela permet de leur donner un peu de réconfort et cela humanise notre travail , explique le sergent Steve Betteridge.

Il explique notamment que quand un enfant voit l'un de ses parents se faire emmener par la police les poignets menottés, cela peut vraiment le traumatiser. Ce n'est pas quelque chose dont un policier est fier , ajoute-t-il.

Selon lui, le fait d'avoir un ours en peluche aide au moins un peu l'enfant à traverser ce choc.

Le sergent précise que certaines familles lui ont déjà fait savoir par la suite que la présence de cette peluche avait aidé leur enfant dans des circonstances difficiles.