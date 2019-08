Des Réginois en soutien à Hong Kong

Sara Birrell, une étudiante de l'Université de Regina, a eu l'idée d'organiser ce rassemblement à la suite de la création d'un groupe de lecture universitaire.

« Il s'agit d'un effort pour sensibiliser les étudiants de l'Université sur ce qu'ils peuvent faire pour devenir de meilleurs citoyens et de meilleurs dissidents, afin de soutenir la démocratie à l'étranger et au Canada », mentionne-t-elle.

Sara Birrell croit qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire au Canada en termes de démocratie.

Selon elle, il existe un double standard entre les personnes blanches et les personnes autochtones au sein du système judiciaire.

« Il y a plus de personnes autochtones incarcérées et plus de jeunes autochtones dans les centres jeunesse et placés en famille d'accueil », affirme Sara Birrell.

Selon elle, si les Canadiens ferment les yeux sur ce qui se passe à Hong Kong, ils risquent de perdre ce genre de libertés ici même au Canada.

Hong Kong traverse depuis début juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Des manifestations et des actions quasi quotidiennes se tiennent pour demander, notamment, le suffrage universel.

Des manifestations pro-Hong Kong, mais aussi pro-Pékin ont également eu lieu samedi dans plusieurs autres villes du Canada, dont Vancouver et Calgary.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert