François Legault attendu au congrès des jeunes caquistes

Samedi, les jeunes caquistes ont notamment débattu entre eux sur les questions de la péréquation, de la santé et de la valorisation du français. L’aile jeunesse aimerait renforcer l’enseignement du français dans les cégeps et dans les universités.

Les jeunes militants souhaiteraient aussi que l’État corresponde uniquement en français avec ses citoyens, sauf avec les membres des Premières nations et les membres de la communauté historique de langue anglaise.

Notre thématique, c’est justement horizon 2050. Si on souhaite que la langue française, qu’on soit encore capable de la parler en 2050, on croit qu’il y a des mesures qui devront être prises, explique Kevin Paquette, président sortant de l’aile jeunesse de la Coalition avenir Québec (CAQ). On souhaite que toutes communications gouvernementales de l’État québécois se fassent en français avant tout.

Pour cette dernière journée, les jeunes militants pourront cependant s’adresser directement aux élus. En plus du premier ministre Legault, les ministres Nathalie Roy, Benoit Charrette, Simon Jolin-Barrette et Pierre Fitzgibbon doivent aussi échanger avec les militants.

Par ailleurs, le mandat du président sortant de l'aile jeunesse de la CAQ, Kevin Paquette, prend fin ce week-end.

Son successeur, Keven Brasseur, sera présenté aux jeunes militants dimanche. Ce dernier, qui était jusqu'à tout récemment le vice-président des jeunes caquistes, a été élu par acclamation.

Avec des informations de Hugo Lavallée