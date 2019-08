Bébé laissé seul dans une voiture à Longueuil, la mère pourrait être accusée

Heureusement, plus de peur que de mal, le bébé est sain et sauf. Les ambulanciers ont fait des interventions médicales sur place et il n’y avait rien à craindre.

L'incident s’est produit en plein après-midi, alors qu’il faisait près de 30 degrés Celsius. Le bambin de moins de deux ans a été laissé sans surveillance dans une voiture qui se trouvait dans le stationnement d'un centre commercial de Longueuil.

Lors de leur intervention, les policiers ont dû fracasser la vitre du véhicule pour sauver le bébé.

Selon les autorités, la mère s’était dirigée dans un commerce à proximité du véhicule.

Elle a été rencontrée et a reçu un constat d’infraction en vertu de l’article 380 du Code de la sécurité routière. Il est illégal de laisser un enfant de moins de 7 ans, sans surveillance, dans une voiture.

La mère pourrait faire face à des accusations criminelles.

Elle a aussi été dénoncée à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

