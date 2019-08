Chants, danses et couleurs animent le pow-wow des jeunes à Uashat mak Mani-Utenam

De nombreux danseurs sont sur place pour ces deux jours de cérémonie, qui se déroule pour une deuxième fois à Mani-Utenam.

À 14 ans, Laura Crépeau-Vollant a déjà beaucoup voyagé pour participer à des pow-wow.

Je suis allée à Albuquerque, Wendake, Wemotaci... un peu partout , indique-t-elle.

Sa mère, Élyse Vollant, est l'une des organisatrices du pow-wow de Uashat mak Mani-Utenam.

Ça coûte des sous pour aller dans un pow-wow. Pis on voyait qu'il y avait des parents qui avaient de la misère à partir en voyage avec leurs enfants. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas amener le pow-wow ici! , explique Mme Vollant.

Le pow-wow n'est pas coutume dans la culture innue. Par sa nature, cependant, cette célébration en est une de partage et d'échanges culturels, explique Stéphane Mapachee, un danseur compétitif venu de Pikogan, en Abitibi.

C'est un partage en fait, les pow-wow. On partage nos couleurs, on partage nos chants, on partage nos danses. Alors c'est une forme de partage qu'on propage à travers l'Amérique du Nord.

Stéphane Mapachee, danseur de Pikogan