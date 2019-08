Un Festival des Gourmands au goût du jour à Asbestos

Selon la porte-parole de l'événement, Katy Morin, les efforts des organisateurs pour garder l'événement à jour semblent porter ses fruits.

On essaie de se renouveler. On a remarqué que le rap est devenu de plus en plus populaire, donc on a ajouté des artistes rap à la demande des jeunes.

Katy Morin, porte-parole du festival