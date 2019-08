Les précipitations n’ont pas découragé les festivaliers de participer à l’événement le plus couru de la MRC du Haut-Saint-François.

Le coordonnateur de l’Expo, Nicolas Lachance, explique qu’un chapiteau a été installé pour la première fois cette année afin de faciliter le déroulement de la soirée de danse country organisée samedi.

Cette nouveauté permet également aux festivaliers de s’abriter de la pluie, ce qui assure une meilleure participation aux activités.

Des compétitions équestres sont organisées dans le cadre de l'Expo de Cookshire. Photo : Radio-Canada

Dimanche, une journée plus familiale est organisée avec l’arrivée des mascottes et l’ouverture de la mini-ferme.

174 ans de souvenirs

L’exposition qui est depuis longtemps dans la tradition à Cookshire vise notamment à célébrer la vie agricole et aussi à la faire découvrir aux résidents de la ville.

On est fiers de poursuivre l’oeuvre de nos ancêtres au niveau agricole et de faire connaître ça au plus de monde possible, au niveau urbain surtout. Nicolas Lachance, coordonnateur de l'Expo de Cookshire

Nicolas Lachance explique que l’événement est toujours très attendu dans la municipalité. Les gens ont les étoiles dans les yeux en parlant de ce que l’événement évoque comme souvenirs , ajoute-t-il.

Une expo agricole, c’est les premiers baisers dans la grande roue, c’est de gagner pour la meilleure vache de l’année, chaque personne a chacun ses souvenirs, souligne-t-il. À Cookshire, quand on est à deux semaines de l’Expo, les gens se promènent partout et parlent de leurs propres souvenirs et c’est pour ça qu’on carbure à la refaire d’année en année.

Les organisateurs restent discrets au sujet de la programmation spéciale prévue pour la 175e exposition. Ils affirment toutefois que les activités de cette année constituent un échantillon de ce qui attendra les festivaliers l’an prochain.

Avec la collaboration de Carla Oliveira