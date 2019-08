La Morandière inaugure sa forêt nourricière

Cette forêt est constituée de plantes vivaces. On y retrouve notamment des herbes aromatiques ainsi que des petits arbustes fruitiers. On peut notamment y cueillir de la ciboulette, des fraises des groseilles et éventuellement, il sera probable d'y récolter des champignons également.

L'idée du projet est venue de la propriétaire de La Lucarne Verte, Isabelle Dion, qui a elle-même été inspirée par le mouvement les Incroyables Comestibles, un mouvement citoyen d'agriculture urbaine.

L'objectif de ce projet est de permettre aux citoyens de mieux comprendre la nature, soutient-elle.

La forêt nourricière est accessible au grand public. N'importer quel citoyen peut venir faire des récoltes ou bien y faire un peu de désherbage.

Il faut faire de l'éducation à la nature et de la vie au naturel, croit-elle.

L'Inauguration s'est donc faite samedi après-midi. Je suis là pour expliquer le concept d'une forêt nourricière et faire mieux connaître aux gens les plantes afin qu'ils profitent de leur récolte ,mentionne Isabelle Dion.