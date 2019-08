Une mariée fond en larmes lorsqu’un alpaga s’invite à sa séance photo

« De savoir que mes proches sont prêts à aller jusque là pour me rendre heureuse et me faire sourire, je me sens tellement aimée… en plus, nous aurons des photos uniques et inoubliables », confie Mme Klisowsky.

L’animal, nommé Chewy a été amené par son propriétaire d’une ferme des environs de Regina, Josef Buttigieg.

Vanessa Klisowsky et l'alpaga Chewy. Photo : Kelsey Dawn Photography & Design

Selon lui, la réaction de la mariée était mémorable. « La mâchoire lui est tombée », s’exclame le fermier.

Elle a commencé à pleurer. C’était le plus beau cadeau que ses compagnes auraient pu lui faire. Josef Buttigieg, fermier et propriétaire de Chewy l’alpaga

Alpaga sur demande

M. Buttigieg a l’habitude de promener ses animaux aux quatre coins de Regina pour visiter ceux qui ne peuvent se rendre à sa ferme.

Pour ce faire, il n’a pas toujours besoin de remorque. Chewy, par exemple, occupe simplement le siège arrière de sa camionnette.

Chewy l'alpaga n'a pas besoin de remorque, il occupe simplement le siège arrière de la camionnette de son propriétaire. Photo : Radio-Canada / Krik Fraser

Au-delà des visites surprises, ces voyages sont surtout, pour Josef Buttigieg, une occasion de faire connaître les alpagas.