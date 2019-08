Un quatrième Festival burlesque international à Winnipeg

Je n’arrive pas à croire avec quelle vitesse la communauté burlesque s’est agrandie, c’est formidable! , lance la productrice et cofondatrice du festival, Carmen Murray.

Depuis jeudi, des artistes locaux et internationaux se sont rassemblés dans la capitale manitobaine pour faire connaître le burlesque au grand public.

Depuis près de 10 ans, ce style artistique connaît une résurgence, selon Blue Onyx, l'une des danseuses qui supervisaient les ateliers samedi.

Blue Onyx pratique le burlesque depuis deux ans. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

L’année dernière, les gens ont beaucoup apprécié les spectacles, mais ils étaient timides pour venir eux-mêmes danser. Mais plus on les laisse être comme ils sont, plus on voit la magie opérer.

Soudainement, ils se disent "moi aussi je peux le faire, je peux être gros et chauve et danser le burlesque" , s’enchante Blue Onyx.

À l’atelier supervisé samedi par Prairie Diva, les participants étaient de tous les âges et de tous les sexes. Dix des douze participants découvraient le style artistique ; les deux autres performaient au festival.

Les amateurs de burlesque peuvent participer aux ateliers de danse organisés pendant le festival. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Samedi soir, le dernier gala aura lieu au Gas Station Arts Center. Le spectacle sera complètement différent de la veille, tous ceux qui sont déjà venus peuvent revenir , dit Carmen Murray.

En tête d'affiche cette année : Zyra Lee Vanity, aussi connue sous le nom de Toronto’s Urban Desire, ainsi que l’artiste burlesque Gogo Incognito.

Le quatrième Festival burlesque international de Winnipeg s'achèvera dimanche 18 août.